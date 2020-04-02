Курганские педагоги, которых хотят сократить, пожаловались Владимиру Путина на областную власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане педагоги Института развития образования и социальных технологий (ИРОСТ), которым грозит сокращение, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Текст письма URA.RU предоставила и. о. ректора ИРОСТ Нина Криволапова, которая под угрозой увольнения отказалась сокращать персонал.

В письме указано, что поводом для обращения стал незаконный, по мнению коллектива, приказ департамента образования и науки. «Исполнение приказа означает сокращение почти половины профессорско-преподавательского и методического состава института. Сокращение будет означать не уменьшение объема работы, а разрушение образовательного процесса», — говорится в письме.

Педагоги связывают проблемы в сфере с кадровой политикой правительства. «[Андрей] Кочеров — уже третий директор департамента образования и науки за полтора года работы губернатора [Вадима] Шумкова. Месяц назад приступила к работе уже третий заместитель губернатора по соцполитике. В области не осталось обладающих достаточными полномочиями лиц, способных предотвратить готовящееся преступление перед системой образования», — пишут учителя.

Со слов авторов обращения, изданный приказ можно назвать циничным, так как сокращение персонала прикрывают сложной ситуацией в стране: «Неужели коронавирусная инфекция или борьба с ней требует разрушать систему повышения квалификации и методическую работу в регионе?»

В конце письма сотрудники института попросили: «Указать губернатору Курганской области на недопустимость разрушения системы повышения квалификации». Кроме того, педагоги просят с помощью аппарат президента «создать рабочую группу с привлечением специалистов из других субъектов УрФО для анализа сложившейся ситуации и внесения предложений».

Получить комментарии в департаменте образования и науки и в департаменте информационной и внутренней политики URA.RU не удалось. Направлены запросы.

Педагоги ИРОСТ написали открытое письмо Путину Скрин предоставлен коллективом ИРОСТ