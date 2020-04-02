Россияне, оставшиеся без работы, потеряли шансы на трудоустройство

Спрос компаний на новых сотрудников упал Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России за минувший месяц на три-четыре процента сократилось количество вакансий, а в Москве — на семь процентов, хотя до этого динамика была положительной, сообщила URA.RU руководитель службы исследований HadHunter.ru Мария Игнатова. При этом количество россиян, желающих найти работу в период пандемии коронавируса, увеличилось.

«Сейчас снижение количества вакансий не такое существенное, как было во время предыдущего кризиса. Но это пока влияние всего двух недель. Если бы они [связанные с коронавирусом ограничения] не случились, то мы бы видели показатели ближе к нулю», — рассказала URA.RU Игнатова.

Собеседница агентства заметила, что российские компании пока не анонсировали крупных сокращений штата, но за март в России на восемь процентов выросло число новых резюме для поиска работы (рост по отношению к марту 2019 года — 12%). «Их могли составить как те, кого сократили, так и те, кто ушли в неоплачиваемый отпуск или ищут подработку. Это могут быть и те люди, кто за счет своих уникальных компетенций не боятся менять место работы в такое время», — объяснила Игнатова.

В большинстве регионов России из-за пандемии коронавируса введен режим самоизоляции. Из-за ограничительных мер страдает бизнес. URA.RU сообщало, что компании могут законно сократить зарплаты сотрудников, в среднем, на 40%.