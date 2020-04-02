Путин выступит с новым обращением к нации

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Обращение Владимира Путина, предположительно, будет посвящено распространению коронавируса и кризисуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 2 апреля планирует выступить с еще одним телеобращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ориентировочным временем начала трансляции он назвал 16:00 по московскому времени.

«Рабочий график президента включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. Ориентировочно это будет после 16:00. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — заявил Песков.

В ходе обращения Владимир Путин, вероятно, затронет темы распространения в России коронавируса, а также сложившейся экономической ситуации. Предполагается, что президент может продлить нерабочий период, а также озвучить новые меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 и кризисом.

Предыдущее обращение Владимира Путина к россиянам прошло 25 марта. В нем президент России объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, а также рассказал о ряде мер, которые будут приняты в стране в целях борьбы с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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