Путин выступит с новым обращением к нации

Президент России Владимир Путин 2 апреля планирует выступить с еще одним телеобращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ориентировочным временем начала трансляции он назвал 16:00 по московскому времени.
«Рабочий график президента включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. Ориентировочно это будет после 16:00. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — заявил Песков.
В ходе обращения Владимир Путин, вероятно, затронет темы распространения в России коронавируса, а также сложившейся экономической ситуации. Предполагается, что президент может продлить нерабочий период, а также озвучить новые меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 и кризисом.
Предыдущее обращение Владимира Путина к россиянам прошло 25 марта. В нем президент России объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, а также рассказал о ряде мер, которые будут приняты в стране в целях борьбы с коронавирусом и ухудшением экономической ситуации.