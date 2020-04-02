Владельцам малого и среднего бизнеса объяснили, в чем польза карантина

Малый и средний бизнес в России смогут пережить карантин, потому что убытки, которые они понесут, были неизбежны в любом случае. Однако период карантина подготовит предпринимателей к дальнейшей экономической депрессии, рассказал в разговоре с URA.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
«Все убытки и потери сейчас максимально сконцентрированы по времени. Карантин, который воспринимается как причина экономических проблем, является формой форсирования преодоления этого наиболее тяжелого участка глобального кризиса», — пояснил Колташов. Он добавил, что предприниматели все равно бы понесли убытки из-за кризиса, только это бы растянулось на более долгое время.
Экономист отметил, что бизнесу придется научиться справляться самим в таких ситуациях. Колташов рассказал, что карантин приходится на фазу обвала рынка, после которой последует период депрессии. «Меры поддержки бизнеса, предложенные правительством, не могут отменить экономических проблем, но немного помогут малому и среднему бизнесу. «Они сглаживают ситуацию», — добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении карантина в стране до 30 апреля включительно. В это время будут закрыты все места массового скопления людей, за исключением продуктовых магазинов и аптек.