Парад Победы не планируют переносить из-за пандемии коронавируса

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Бессмертный полк и парад Победы. Сургут, парад победы
Парад Победы решили не переносить на осеньФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Подготовка к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая, идет по плану. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подготовка к параду Победы идет по плану. Никаких решений об изменении формата и даты нет», — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова. Очередная тренировка парада прошла 1 апреля.

По словам Конашенкова, со всеми участниками парада проходят меры профилактики. В частности, замеры температуры тела проводятся несколько раз в день. Также проводится дезинфекция всех помещений.

Ранее в Кремле из-за ситуации с коронавирусом рассматривали новые варианты проведения парада Победы. Сообщалось о наиболее вероятных двух сценариях: с переносом на более позднюю дату или без зрителей.

Предполагается, что в параде примут участие 225 единиц вооружения и военной техники. Участие уже подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Франции, Кубы, Индии, Белоруссии, Сербии, Молдавии и Чехии, передает RT.

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