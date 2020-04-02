Мошенники придумали новые способы обмана в условиях пандемии коронавируса

Мошенники разработали новые схемы обмана россиян в условиях пандемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции. Так, например, в Москве из находящихся на улице горожан пытаются вытянуть деньги фейковые охранники.
«К женщине, выгуливавшей пса, подошли двое в форме охранников. Они потребовали спецпропуск, которого у нее не было и быть не могло, а после предложили „решить вопрос“ за тысячу рублей, чтобы избежать задержания», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на соцсети.
Еще одним популярным способом обмана стали звонки якобы от представителей авиакомпаний, которые предлагают вернуть деньги за отмененный рейс. Однако для этого простят собеседника предоставить данные банковских карт.
По похожей схеме работают мошенники, которые представляются сотрудниками банков. Они звонят пенсионерам, чтобы якобы перевести выплаты на карту. Чтобы «не попасться на удочку», юрист «Единого центра защиты» Снежана Нечохина советует не поддаваться панике, не торопиться и проверять информацию, обратившись в организацию, которую «представляет» мошенник.
Разбогатеть в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации могут также мошенники, продающие различные обереги, фейковые тесты, блокаторы вирусов и прочую неработающую атрибутику, передает агентство Nation News.
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