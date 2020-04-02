Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса и граждане, пострадавшие от коронавируса, получат отсрочку для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам. Закон о введении кредитных каникул одобрил 2 апреля Совет Федерации на внеочередном заседании.
«Согласно законопроекту, во время каникул не начисляются неустойки (штрафы, пени), не предъявляются требования о досрочном исполнении обязательств, не обращаются взыскания на предмет залога или предмет ипотеки», — пишет РИА «Новости». Но заемщик может досрочно погасить кредит.
Закон подготовлен депутатами, Центробанком и Минфином России в соответствии с поручением президента РФ по предотвращению распространения коронавируса. Ранее в своем обращении к россиянам Владимир Путин предложил ввести подобные меры поддержки для заемщиков, потерявших более 30% доходов.
Физлица и ИП могут воспользоваться кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Подать заявку можно до 30 сентября.