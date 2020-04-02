Изготовить игрушку, украшение или сувенир можно научиться, не выходя из дома Фото: скриншот, мастер-класс ОДР ЯНАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Ямала, вынужденным находиться дома на самоизоляции, нашли занятие. Власти подключили к процессу Окружной дом ремесел, который начал серию онлайн мастер-классов.

Первые занятия онлайн по изготовлению изделий из фетра, деревянных игрушек и керамических фигурок уже состоялись на этой неделе. «Видеозаписи проведенных мастер-классов публикуются в социальных сетях, а также на сайте учреждения, — рассказал корреспонденту URA.RU представитель ОДР Алексей Айданов. — Еще одно занятие пройдет в режиме онлайн 4 апреля — это будет художественная роспись по дереву».

За несколько дней на разных площадках мастер-классы посетили тысячи ямальцев. Курсы рассчитаны на разные возраста и широкую аудиторию.Собеседник пояснил, что кроме мастер-классов ОДР предлагает виртуальные туры по двум объектам — «Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевск» и в «Комплексе городской Усадьбы». Кроме того, для скачивания также доступны различные методические пособия, раскраски и тому подобные средства организации личного досуга.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим всеобщей самоизоляции был введен в ЯНАО с 1 по 5 апреля включительно. Жителям региона, отправленным на выходные, необходимо оставаться в своих домах, покидать жилища можно только для покупки жизненно необходимых товаров, продуктов и лекарств, выгула животных рядом с домом и выноса мусора.

Ямал долгое время оставался регионом, свободным от коронавируса, однако 2 апреля диагноз был подтвержден у двух жителей села Пангоды Надымского района. В настоящее время они и контактировавшие с ними лица были госпитализированы, ведутся обследования.