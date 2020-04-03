Курганцы стали производить больше мусора на карантине

Из-за увеличения мусора на линию выводят дополнительные рейсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за режима самоизоляции, который ввели в Курганской области 1 апреля, в регионе в несколько раз выросло образование твердых коммунальных отходов. Об этом в соцсетях сообщила заместитель директора ООО «Чистый город» Наталья Фомина.

«В связи с режимом самоизоляции образование твердых коммунальных отходов (ТКО) выросло в разы», — объяснила Фомина. Она добавила, что региональный оператор ООО «Чистый город» и ООО «Компания „Экосистема“» вместе с властями и жителями Зауралья работают в особом режиме. Фомина отметила, что сейчас вносятся корректировки в графики вывоза твердых коммунальных отходов. На линию выводятся дополнительные рейсы.

С 1 января в Курганской области регоператором, отвечающим за вывоз мусора, стала компания «Чистый город». Некоторые жители региона жаловались на работу компании, а марте директор компании Владимир Пестриков назвал главные проблемы мусорной реформы.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. На 3 апреля заболевших коронавирусом COVID-19 нет. Единственной заболевшей была девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.