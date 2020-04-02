Нарушившие карантин свердловчане смогут избежать штрафа

Фиксировать нарушение карантина будут сотрудники полиции Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Подготовленный свердловскими депутатами законопроект о введении регионального штрафа за нарушение карантинного режима будет применяться в ограниченном числе случаев. Для массового наказания нарушителей у правительства региона нет средств и ресурсов.

Документ будет рассмотрен на заседании Заксобрания 9 апреля и будет опубликован 10 апреля. Вступит он в силу через 10 дней — 20 апреля. «Теоретически к этому времени карантин может быть отменен», — заявил URA.RU адвокат Иван Кадочников,

Фиксировать факты нарушений смогут сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Но составлять протоколы, согласно тексту законопроекта, имеют право только «должностные лица исполнительного органа государственной власти». По мнению Кадочникова, им станет министерство общественной безопасности, в котором работает несколько десятков человек.

«Они имеют право выходить на рейды вместе с сотрудниками полиции, но, скорее всего, не будут этого делать. Полиция будет направлять материалы в министерство. Его сотрудники будут вызывать нарушителя, составлять в его присутствии протокол и затем направлять его мировым судьям», — поясняет адвокат.

При выполнении данных процедур может возникнуть несколько проблем. Первая из них — несогласованность действий областной власти и полиции: «Полиция часто не заинтересована в принятии решений, платежи по которым пойдут в областной бюджет, так как она — федеральная структура».

Во-вторых, отмечает Кадочников, сотрудники министерства в состоянии рассматривать нарушения совершенные только на территории Екатеринбурга. На рассмотрение материалов, поступивших их других территорий у них не хватит ни сил, ни времени.

И, наконец, до завершения объявленного Владимиром Путиным срока карантина (30 апреля) мировые суды будут рассматривать только представляющие исключительную важность дела. Нарушение карантина в их число не входит. «Данный закон станет инструментом контроля не за гражданами, а за бизнесом», — заключает адвокат.

Областной штраф за нарушение карантина будет составлять для частных лиц — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей, для юрлиц — от двухсот до пятисот тысяч рублей.