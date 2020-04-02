Минздрав РФ поддержал запрет на продажу алкоголя в регионах из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет
Некоторые регионы ограничили время продажи спиртногоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения России одобрило решение ряда регионов запретить продажу алкогольных напитков для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Решительные, законные и правильные меры ряда регионов», — написал Салагай в своем telegram-канале. Как уточнил замминистра здравоохранения РФ, регионы вправе самостоятельно устанавливать объем мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Ранее в Забайкальском крае ввели запрет на розничную продажу алкоголя, а в Красноярском крае спиртные напитки продаются в определенное время — с 10:00 до 18:00. В Башкирии продажа алкоголя также разрешена только в этот срок. В Карелии продажа алкоголя разрешена только с 10:00 до 14:00. Данные меры также приняты в Якутске. По сообщению региональных властей, это поможет сократить темпы распространения коронавируса и обеспечить общественный порядок, передает агентство Nation News.

29 марта власти Москвы и Московской области ввели для жителей режим самоизоляции. Вслед за столицей подобные меры ограничения ввели и другие регионы. За нарушение карантина предусмотрено уголовное наказание — соответствующий закон 31 марта приняли в Госдуме, напоминает «Национальная служба новостей».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...