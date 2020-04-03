Петербургский роддом закрыли на карантин из-за коронавируса у беременной

Родильный дом №16 во Фрунзенском районе Северной столицы приостановил работу на время после того, как у беременной пациентки выявили коронавирус.
«Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях», — пишет «Фонтанка». В учреждении отметили, что выписка рожениц продолжает осуществляться, но они должны соблюдать режим самоизоляции.
В комитете по здравоохранению отметили, что заразившаяся женщина находится на 28 неделе беременности, у нее наблюдаются все симптомы пневмонии. Женщину доставили в больницу имени Боткина и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Ранее сообщалось о том, что в Москве родился ребенок, зараженный коронавирусом. Младенец появился на свет в городской больнице №15, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.
RT напоминает, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 1 млн. В России количество зараженных достигло 3549, из них 235 человек выздоровели и 31 человек погиб.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «