02 апреля 2020

Петербургский роддом закрыли на карантин из-за коронавируса у беременной

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , скорая, 03, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство
Женщину доставили в больницу имени Боткина и подключили к аппарату ИВЛФото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

Родильный дом №16 во Фрунзенском районе Северной столицы приостановил работу на время после того, как у беременной пациентки выявили коронавирус.

«Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях», — пишет «Фонтанка». В учреждении отметили, что выписка рожениц продолжает осуществляться, но они должны соблюдать режим самоизоляции.

В комитете по здравоохранению отметили, что заразившаяся женщина находится на 28 неделе беременности, у нее наблюдаются все симптомы пневмонии. Женщину доставили в больницу имени Боткина и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Ранее сообщалось о том, что в Москве родился ребенок, зараженный коронавирусом. Младенец появился на свет в городской больнице №15, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.

RT напоминает, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 1 млн. В России количество зараженных достигло 3549, из них 235 человек выздоровели и 31 человек погиб.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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