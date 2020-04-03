02 апреля 2020

Трамп: РФ отправила в США большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Владимир Путин первым предложил помощь США, сказал Дональд ТрампФото: Официальный сайт Президента РФ
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия отправила в США большой самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями и оборудованием, которого в РФ было в избытке. Об этом журналистам рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Считаю, что это весьма любезно. <…> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: „спасибо, не стоит“ или „спасибо“. Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: „беру“», — приводит ТАСС слова Трампа.

Представители СМИ попросили президента уточнить, запрашивали ли США эту помощь у России или просто приняли ее. Трамп заявил, что это была инициатива Путина. У РФ, по словам американского лидера, было «избыточное медицинское оборудование», которое она могла отправить в Соединенные Штаты в качестве гумпомощи. «Это может спасти множество жизней», — добавил Трамп.

Ранее, как напоминает RT, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что половина стоимости груза медицинской техники, который был доставлен в США из России для борьбы с коронавирусной инфекцией, была оплачена американской стороной.

В Соединенных Штатах Америки, по последним данным, зафиксировано 243 453 случаев заражения коронавирусом. 5 926 человека скончались, 9 001 выздоровели.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...