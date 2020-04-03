Трамп: РФ отправила в США большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей

Россия отправила в США большой самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями и оборудованием, которого в РФ было в избытке. Об этом журналистам рассказал американский президент Дональд Трамп.
«Считаю, что это весьма любезно. <…> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: „спасибо, не стоит“ или „спасибо“. Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: „беру“», — приводит ТАСС слова Трампа.
Представители СМИ попросили президента уточнить, запрашивали ли США эту помощь у России или просто приняли ее. Трамп заявил, что это была инициатива Путина. У РФ, по словам американского лидера, было «избыточное медицинское оборудование», которое она могла отправить в Соединенные Штаты в качестве гумпомощи. «Это может спасти множество жизней», — добавил Трамп.
Ранее, как напоминает RT, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что половина стоимости груза медицинской техники, который был доставлен в США из России для борьбы с коронавирусной инфекцией, была оплачена американской стороной.
В Соединенных Штатах Америки, по последним данным, зафиксировано 243 453 случаев заражения коронавирусом. 5 926 человека скончались, 9 001 выздоровели.
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