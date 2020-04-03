Минприроды предупредило о мусорных коллапсах в регионах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Министерство природы России и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» просят правительство РФ выделить 30 млрд рублей региональным операторам управления отходами. По некоторым данным, 17 компаний в 10 регионах страны оказались на грани банкротства, что на фоне с распространением коронавируса в стране угрожает субъектам мусорными коллапсами.

Минприроды, как пишет «Коммерсант», подготовил проект постановления о предоставлении безвозвратных субсидий региональным бюджетам, ВЭБ.РФ и другим банкам для покрытия убытков и неплатежей по кредитам региональных мусорных операторов. «Это позволит в сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке… распространения коронавирусной инфекции сохранить финансовую устойчивость и не допустить частичного или полного прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО», — приводит газета сообщение ведомства.

В министерстве объяснили, что из-за карантина в городах увеличился объем мусора, вскоре вырастет объем неплатежей за его вывоз, а еще свою роль сыграют неадекватные тарифы, которые в регионах ниже экономически обоснованного уровня. Сейчас, как отмечается, собираемость платежей граждан за вывоз мусора составляет 79%, поэтому без господдержки финансовая устойчивость операторов «крайне низкая».

Разработанный документ, подчеркивает издание, суммы необходимых субсидий не содержит, но в нем отмечается, что в предбанкротном состоянии сегодня находятся 17 компаний в десяти регионах России. Минприроды запросили на совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко 30 млрд рублей, однако в Минэкономики эту сумму считают необоснованной. В ведомстве газете объяснили, что работа региональных операторов в целом себя оправдывает, но все же не всегда соответствует ожиданиям населения. На том же совещании озвученная Минприроды сумма субсидий была снижена до 10 млрд рублей, но сам вице-премьер при этом отметила, что не отказывается поддерживать отрасль. «Коммерсант» при этом отмечает, что власти уже прорабатывают меры поддержки операторов.