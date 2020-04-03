Коммунальщики из одной большой снежной кучи сделали несколько маленьких Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сургутские коммунальщики нашли оригинальный способ экономии на вывозе снега из дворов. Вместо утилизации на полигон работники управляющей компании просто раскидали его с помощью экскаватора по всей придомовой территории, о чем URA.RU сообщил житель дома №34А по улице Московская.

По его словам, во дворе за зиму коммунальщики нагребли больную снежную кучу, однако до ее вывоза на полигон дело так и не дошло. Обращения в управляющую компанию не давали никакого результата. С мертвой точки дело сдвинулось лишь после жалобы в департамент городского хозяйства мэрии. «После их вмешательства, из ЖЭУ пригнали технику и раскидали кучу по всему двору. После такой утилизации снега вся вода пойдет под дом, а потом будет сырость, плесень и болезнь детей», — возмущается житель.

Источник URA.RU в коммунальной отрасли предположил, что таким образом управляющая компания решила сэкономить. «По правилам благоустройства, снежные массы должны быть вывезены в течение 10 дней после уборки двора. Если вопрос уже стоял на контроле у департамента, УК должна была отчитаться о проделанной работе. Но утилизация на снежный полигон — это дорого. Поэтому коммунальщики просто решили сэкономить», — считает инсайдер. Связаться с руководством управляющей компании «ДЕЗ Восточного жилого района» на момент публикации материала журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вступили в силу новый окружной закон, который предусматривает штраф в 50 тысяч рублей для коммунальщиков за невывезенный на полигон в течение десяти дней снег после уборки двора.