В Югре придумали новое наказание для ленивых коммунальщиков

За несвоевременный вывоз снега коммунальщиков будут штрафовать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунальщики ХМАО заплатят до 50 тысяч рублей, если снежные кучи из дворов югорчан не будут вывозиться в течение 10 дней. В окружной закон внесены соответствующие изменения. Об этом «URA.RU» рассказала начальник управления муниципального контроля администрации Нижневартовска Наталья Жукова.

«Из-за изменений федерального законодательства, в ХМАО появилась единая норма, регулирующая ответственность физических, должностных и юрлиц в сфере благоустройства. Но эта норма не позволяла наказывать управляющие компании, например, если они не вывозят снег из дворов, хотя раньше, до 2019 года, делать это было можно», — добавила Жукова.

И эта проблема, говорит чиновница, коснулась не только Нижневартовск, но и Югру в целом. Де-факто, ХМАО столкнулся с юридическим казусом, когда правонарушение есть, а наказания за него нет. В итоге власти Нижневартовска решили, что несправедливость нужно исправлять и инициировали заседание рабочей группы с коллегами из соседних муниципальных образований. Результатом этих заседаний стало то, что теперь коммунальщиков будут штрафовать на 50 тыс. рублей, если они не вывезут снег со двора за десять дней с момент образования кучи.

«Норма закреплена в окружном законе по инициативе властей Нижневартовска, но она поддержана нашими коллегами из других городов», — заключила Жукова, добавив, что как только закон был изменен, в отношении нескольких управляющих компаний открыли административные дела.

Ранее «URA.RU» писало, что югорчане возмущены качеством уборки снега на придомовых территориях после того, как в ХМАО прошли сильные снегопады.