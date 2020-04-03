02 апреля 2020
01 апреля 2020

В ХМАО за сутки вдвое выросло количество больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь в Югре 16 заразившихся опасным вирусомФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за последние сутки коронавирус подтвержден у восьми новых пациентов. Эту информацию URA.RU сообщили в окружном оперативном штабе по профилактике инфекции. За последний день количество заболевших выросло вдвое и достигло 16 человек.

«В Югре за минувшие сутки восемь новых случаев коронавирусной инфекции», — рассказали в оперштабе со ссылкой на Роспотребнадзор РФ. Подробности о заболевших, а также об очагах заражения коронавирусом пока не сообщаются.

Ранее агентство писало, что в Югре вирус подтвержден у восьмерых жителей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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