В ХМАО за сутки вдвое выросло количество больных коронавирусом

Теперь в Югре 16 заразившихся опасным вирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ХМАО за последние сутки коронавирус подтвержден у восьми новых пациентов. Эту информацию URA.RU сообщили в окружном оперативном штабе по профилактике инфекции. За последний день количество заболевших выросло вдвое и достигло 16 человек.
«В Югре за минувшие сутки восемь новых случаев коронавирусной инфекции», — рассказали в оперштабе со ссылкой на Роспотребнадзор РФ. Подробности о заболевших, а также об очагах заражения коронавирусом пока не сообщаются.
Ранее агентство писало, что в Югре вирус подтвержден у восьмерых жителей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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