Трое заболевших коронавирусом тюменцев находятся в тяжелом состоянии

За один день в Тюмени прибавилось пятеро пациентов, зараженных коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области трое заболевших коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии из-за обострения хронических заболеваний. Все они госпитализированы в инфекционную больницу, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

«Лечение подбирается, но, к сожалению, для пожилых людей — не всегда так эффективно, как мы бы хотели — из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжелом состоянии» — замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области рассказала Наталья Логинова. Еще пять человек, получающих лечение от COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что в Тюменской области зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом. Как пояснили в штабе, двое вновь заболевших прибыли из-за границы и находились на контроле у медицинских работников. Еще двое относятся к группе контактов молодого человека, заболевшего на наученной сессии. Еще один предположительно заразился во время поездки в Москву.