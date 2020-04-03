В РЖД рассказали, когда возобновятся отмененные из-за коронавируса рейсы

РЖД могут полностью вернуть отмененные маршруты при улучшении эпидемиологической ситуации и увеличении потребности в поездках у населения, рассказали в компании.
«При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг „РЖД“ незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров», — приводит сообщение РЖД РИА «Новости».
Ранее РЖД сообщили, что сократят периодичность курсирования 37 поездов и отменят 53 поезда дальнего следования с 7 апреля из-за снижения количества пассажиров на фоне пандемии коронавируса. В том числе прекратят движение три пары «Сапсанов» по маршруту Москва — Санкт-Петербург, передает агентство Nation News.
Отмена рейсов осуществляется только при наличии дублирующих поездов и снижении спроса до 25% от всего количества посадочных мест, уточнили в РЖД. Также РЖД могут ввести режим неполного рабочего дня для сотрудников в связи с ухудшением экономической ситуации. Такое решение поможет избежать увольнений, сообщает «Национальная служба новостей».
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