Крупнейшие энергокомпании РФ просят министра Новака спасти отрасль

Представители российской энергетики просят министра энергетики Александра Новака спасти отрасль в условиях кризиса. Обращение направили Ассоциация «Совет производителей энергии» и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Совета производителей энергии».
«Ассоциации обратились к министру Александру Новаку с предложениями о поддержании платежной дисциплины в ЖКХ в период распространения COVID-19», — отметил пресс-секретарь «СПЭ» Алексей Малукало. В письме напоминается, что в отрасли работает более 2 млн человек и энергетики платят в бюджеты разных уровней около триллиона рублей налогов и сборов ежегодно. Однако планы федерального правительства ввести мораторий до января 2021 года на взыскание штрафов за неплатежи для населения и управляющих компаний могут ударить по деятельности энергетиков.
«Снижение либо прекращение платежей за коммунальные услуги и ресурсы может повлечь существенные негативные последствия как для экономики регионов, так и для устойчивого и надежного энергоснабжения самих потребителей, кроме этого, возникнут негативные последствия для смежных отраслей», — отмечается в письме.
Там также говорится, что предлагаемые послабления, в первую очередь, могут использовать недобросовестные УК «для увеличения задолженности за поставленные энергоресурсы». В обращении ассоциаций предлагается сделать поддержку адресной, например, оказать ее пенсионерам или тем, кто остался без работы из-за экономического кризиса. «Кроме того, поставить на особый контроль своевременность платежей учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, что окажет существенную помощь отрасли со стороны государства», — говорится также в обращении министру Новаку.
В «Совет производителей энергии» входят 17 компаний, среди которых «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО-Электрогенерация», «Интертехэлектро-Новая генерация», «ЛУКОЙЛ», «Концерн Росэнергоатом». В ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (в пресс-службе пока не прокомментировали письмо) состоят 39 крупных сбытовых предприятий России.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Единой России» предложили не начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. Эту инициативу раскритиковал председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Игорь Шпектор, который отметил, что помощь должна быть адресной.