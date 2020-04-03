В Общественной палате назвали условие освобождения россиян от оплаты ЖКХ

Льготы по оплате ЖКХ даже в условиях всеобщей самоизоляции должны распространяться только на россиян, находящихся в сложной финансовой ситуации. А выпадающие доходы коммунальной отрасли надо компенсировать из бюджета, заявил URA.RU председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.
По словам Шпектора, предложения ввести льготы по оплате ЖКХ исходят от людей, не понимающих кризисное положение коммунальной отрасли и последствия от непродуманных решений могут усилить экономический кризис в стране. «Жилищно-коммунальное хозяйство развалено, до коронавируса все это понимали. А сейчас фактически говорят о том, что можно не платить. Я категорически возражаю против таких популистских заявлений. Нуждающимся надо помочь, это будет правильно, но должны быть дотации — либо жителям, либо непосредственно в коммунальное хозяйство», — считает общественник.
Он также добавил, что в условиях коронавируса ситуация в сфере ЖКХ осложняется позицией многих бюджетных структур, которые не платят за потребленные ресурсы. Например, в Курганской области долг всех муниципалитетов превышает 600 млн рублей, а в Челябинской области общий долг крупного бизнеса и МУПов превышает миллиард рублей. «Существует огромная, ничем не оправданная задолженность за ЖКХ муниципалитетов и госпредприятий. Мы обсуждаем ситуацию с Минстроем, с правительством, пытаемся как-то реагировать. Не всегда нас слышат. За неуплату надо наказывать самым жесточайшим способом — например, увольнять мэров, которые допустили долги. Люди должны жить в комфортных условиях, и поэтому коммуналку надо поддерживать», — отметил Игорь Шпектор.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Единой России» совместно с правительством России и Министерством строительства и ЖКХ предложила ввести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса, например, не начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. Ранее также депутаты от ЛДПР предложили вообще отменить коммунальные платежи, но были раскритикованы за популизм.