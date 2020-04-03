Уралец сознательно запугивал людей ложью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге выявлен мужчина, распространявший в соцсети фейковые новости. Увидев полицейских, он сразу захотел извиниться.

Распространителем дезинформации оказался 40-летний ранее судимый житель города Шадринска (Курганская область), который временно живет и работает слесарем на шиномонтаже в Екатеринбурге.

«Он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики. Их смысл сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз», — сообщил URA.RU Валерий Горелых.

Задержанный признался, что следит в интернете за новостями, знает истинное положение дел, а своими фейками хотел привлечь к себе внимание. «По итогам разбирательства представители МВД возбудили в отношении задержанного административное производство по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — рассказал полковник Горелых. В итоге мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге была оштрафована на 30 тысяч рублей 29-летняя местная жительница, распускавшая фейковые новости о коронавирусе.