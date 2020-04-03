В Югре выявлены новые очаги заражения коронавирусом — одним из лабораторно подтвержденных больных COVID-19 за прошедшие сутки оказался житель Нягани. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.
«Один заболевший в Нягани, еще один в Ханты-Мансийске, и шесть вахтовиков на Приобском месторождении. Там выявлен очаг заражения, но он уже локализован. Проведены полномасштабные эпидемиологические мероприятия с максимальным лабораторным контролем», — прокомментировала Кудрявцева.
Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский уточнил статус двух выписанных накануне пациентов из сургутской ОКБ. «Много вопросов, а теперь они носители [вируса] или нет. Они выписаны из больницы только после того, как дважды проведенные тесты показали отсутствие заболевания», — подчеркнул глава депздрава ХМАО.
Секретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока сообщил, что в течение апреля в городах ХМАО будут периодически происходить звуковые оповещения жителей о соблюдении режима самоизоляции. «Призываю вас набраться терпения и надеюсь, что уже к 75-годовщине Победы мы завершим борьбу с вирусом», — выразил надежду Тиртока.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре распространение коронавируса началось с Сургута. Затем больные были выявлены в Ханты-Мансийске и Приобском месторождении, которое находится в Ханты-Мансийском районе. А сегодня стало известно о первом заболевшем в Нягани. В общей сложности, в ХМАО 16 человек заразились коронавирусом, двое пациентов уже выздоровели.
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