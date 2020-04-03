Из-за самоизоляции аниматоры, фотографы и ведущие лишились заработка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени из-за режима самоизоляции, у свадебных ведущих и аниматоров заканчиваются средства к существованию. Об этом URA.RU рассказал Валерий Курочкин, который работает в сфере развлечений. По его словам, карантин и самоизоляция полностью лишили его заработка.

«Я работаю ведущим на свадьбах, юбилеях, веду детские праздники, выступаю в качестве аниматора. В месяц, при плотном графике, у меня выходило от 70 до 100 тысяч рублей чистого заработка. Из-за карантина я, по сути, вообще лишился возможности зарабатывать. Финансовой подушки у меня не было. В кармане остались последние пять тысяч рублей. Что делать дальше и на что жить — я не знаю», — пояснил Курочкин агентству.

По его словам, у аниматоров есть несколько чатов в мессенджерах. И с проблемой отсутствия денег столкнулся почти каждый, кто зарабатывает на сфере развлечений.

Ранее агентство писало о том, что комитет ЗАГС приостановил до 1 июня регистрацию браков и разводов, из-за чего пара молодоженов в Тюмени отменила свадьбу.