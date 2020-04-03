Запрет на регистрацию браков и разводов в Тюменской области введен до 1 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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В Тюменской области молодожены расстались узнав о том, что ЗАГС, в который они подали заявление, приостановил работу из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказал друг несостоявшейся семьи. По его словам, свадьба должна была состояться в апреле.

«Жених посчитал, что это знак свыше, что свадьба, запланированная на апрель, не состоится. Он предложил из-за этого невесте расстаться. Она согласилась. Отменять особо ничего не пришлось: пышной свадьбы они не планировали. Хотели просто расписаться и посидеть в ресторане с родными и близкими. Насколько мне известно, он уже собрал вещи и съехал от нее», — сообщил собеседник агентству на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий в тюменском комитете ЗАГС URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области своим указом приостановил в регионе до 1 июня регистрацию браков и разводов. Исключения в запрете есть. Поводом для этого может быть беременность, рождение ребенка, либо, если дату регистрации брака невозможно перенести на другое число.