Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Соответствующий
Среди правил поведения, указанных в документе, которые обязательны для исполнения при введении режима повышенной готовности или ЧС:
- при получении сигнала об угрозе возникновения ЧС граждане должны немедленно прослушать информацию об алгоритме действий,
- соблюдать общественный порядок и требования законодательства РФ,
- выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных служб,
- при получении указаний от уполномоченных должностных лиц эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС,
- иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля.
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