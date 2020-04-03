Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране принимаются все меры борьбы с коронавирусомФото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Среди правил поведения, указанных в документе, которые обязательны для исполнения при введении режима повышенной готовности или ЧС:

  • при получении сигнала об угрозе возникновения ЧС граждане должны немедленно прослушать информацию об алгоритме действий,
  • соблюдать общественный порядок и требования законодательства РФ,
  • выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных служб,
  • при получении указаний от уполномоченных должностных лиц эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС,
  • иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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