Лидера «Альянса врачей» обвинили в нарушении карантина по коронавирусу

На Анастасию Васильеву оставили два протокола Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву обвинили в нарушении режима самоизоляции и пиаре на теме коронавируса. Активистка выехала из Москвы в Новгородскую область, хотя перед этим общалась с родителями, вернувшимися из поездки в ОАЭ.

Утром 2 апреля Васильева вместе с представителями профсоюза направилась в город Окуловка Новгородской области, чтобы доставить местным медикам помощь. На границе региона их остановили сотрудники полиции. Всех, кто принимал участие в доставке груза, задержали и отправили в ОВД для составления протоколов об административном нарушении, а машина была отправлена на штрафстоянку: на нее не оказалось документов.

Журналист Илиас Меркури в своем youtube-канале записал видео, в котором утверждает, что Васильева «должна была самоизолироваться», так как общалась с вернувшимися из-за границы родителями. По его словам, лидер профсоюза оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также применяла к ним насилие.

Юрист Илья Ремесло в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что представители «Альянса врачей» взяли в свою поездку журналистов западных СМИ, включая голландца Стивена Дерикса. По мнению юриста, инцидент с задержанием мог быть спровоцирован представителями профсоюза для привлечения внимания общественности.

С ним согласился и председатель «Ассоциации управленцев сферы здравоохранения» Муслим Муслимов. «Есть люди, которые помогают безвозмездно, есть те, кто просто хочет раздуть инфоповод». Муслимов указал, что у самой Васильевой были признаки ОРВИ и она не должна была контактировать с медиками. «Зачем так рисковать? Брать с собой огромное количество людей?» — отметил он.

Действия «Альянса врачей» не пошли на пользу борьбы с коронавирусом в Новгородской области, считает главный врач Валдайской ЦРБ Наталья Усатова. «Мы, медики, не поняли этой выходки. Даже мы не позволяем себе перемещаться по области», — цитирует ее портал «53 новости». С коллегой согласился и главврач Новгородской областной клинической больницы Илья Кяльвияйнен: «Не допустить распространения коронавирусной инфекции нам позволит исключительно соблюдение рекомендаций. Нарушение карантинного режима приведёт к дестабилизации положения».

Получить комментарий Васильевой агентству не удалось — в момент звонка она находилась в зале суда. Пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов рассказал URA.RU, что на Васильеву сотрудниками полиции были составлены два протокола: за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП) и за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

По его словам, сделано это было незаконно, так как представители профсоюза заехали в регион по рабочей необходимости и у них были подтверждающие это справки от работодателя. Коновалов также отметил, что «никакого особого режима самоизоляции Анастасии не предписано. По рабочей необходимости она могла передвигаться». Пресс-секретарь профсоюза заявил агентству, что единственной целью их визита в Новгородскую область была передача средств защиты медикам, что им удалось сделать «большой ценой».