В России разрешили ходить в супермаркеты не возле дома

Россияне при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома. Объяснить это гражданам региональные власти попросил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Разъяснить гражданам, что посещение крупных гипермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания, допускается», — приводит выдержку из документа министерства ТАСС. Такая мера необходима для снижения концентрации покупателей в магазинах у дома.
Также министерство поручило регионам обеспечить работу объектов интернет-торговли, всех организаций, создающих условия для снабжения населения товарами первой необходимости и учреждений, которые занимаются выдачей медицинских книжек.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля.
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