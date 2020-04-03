Следственный комитет распространил запись фрагмента допроса подозреваемого в поджоге дома на улице Омской, 91, где сгорели восемь человек. На записи 28-летний мужчина рассказал как он попал в дом. По его словам он выпивал, зашел в подъезд погреться, натаскал мусора и развел костер, от которого сгорел дом. На Омской поджигатель оказался случайно, так как сам живет в Орджоникидзевском районе.
«Подозреваемый в настоящее время допрашивается следователем первого отдела по расследованию особо важных дел областного СКР. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Как ранее сообщало URA.RU, подозреваемого поймали в ночь на 2 апреля с поличным на месте преступления, когда он поджигал барак на улице Шефской. Поймали его местные жители, которые передали его подъехавшим полицейским. Позже на допросах он признался и в других поджогах. В мартае в Орджоникидзевском районе сгорели пять бараков на Авангардной, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефской, 22а, Балаклавском, 3. По словам пиромана, все происходило по одной схеме: он спьяну забредал в дома и разводил в подъездах костры. Сам он работал сборщиком мебели, женат, снимал квартиру на Бульваре Культуры.