В Екатеринбурге поймали поджигателя барака, в котором сгорели восемь человек

Барак сожгли вместе с людьми
В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, подозреваемого в поджоге двухэтажного деревянного дома на улице Омской, 91. О задержании предполагамого поджигателя сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в поджоге задержан сегодня рано утром. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало что дом постройки 1932 года сгорел в ночь с 26 на 27 марта. В огне пожара сразу погибли семь человек, восьмая жертва скончалась в больнице спустя несколько часов.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий позже, после допроса подозреваемого.