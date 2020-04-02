01 апреля 2020

В Екатеринбурге поймали поджигателя барака, в котором сгорели восемь человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург
Барак сожгли вместе с людьмиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, подозреваемого в поджоге двухэтажного деревянного дома на улице Омской, 91. О задержании предполагамого поджигателя сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый в поджоге задержан сегодня рано утром. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало что дом постройки 1932 года сгорел в ночь с 26 на 27 марта. В огне пожара сразу погибли семь человек, восьмая жертва скончалась в больнице спустя несколько часов.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий позже, после допроса подозреваемого.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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