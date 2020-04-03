02 апреля 2020

Карантин на Урале закончится раньше конца апреля

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев продлил особый режим до 20 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Особый режим из-за коронавируса на территории Свердловской области будет продлен до 20 апреля, заявил в ходе брифинга после заседания штаба заместитель губернатора Павел Креков.

«Набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидобстановки в конкретных территориях региона», — уточнил Креков.

Указ о полной самоизоляции, подписанный главой региона, действовал до воскресенья, 5 апреля. В соответствии с ним жители, работа которых не входит в утвержденный правительством перечень, должны перейти на самоизоляцию. Также остановлена работа большинства магазинов, торговых центров и кинотеатров. Собственники организаций и предприятий должны создать условия для социального дистанцирования сотрудников и посетителей. Кроме того, введены ограничения на количество пассажиров в машинах.

Юристы объяснили URA.RU, почему требования губернатора законны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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