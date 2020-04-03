Карантин на Урале закончится раньше конца апреля

Особый режим из-за коронавируса на территории Свердловской области будет продлен до 20 апреля, заявил в ходе брифинга после заседания штаба заместитель губернатора Павел Креков.
«Набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидобстановки в конкретных территориях региона», — уточнил Креков.
Указ о полной самоизоляции, подписанный главой региона, действовал до воскресенья, 5 апреля. В соответствии с ним жители, работа которых не входит в утвержденный правительством перечень, должны перейти на самоизоляцию. Также остановлена работа большинства магазинов, торговых центров и кинотеатров. Собственники организаций и предприятий должны создать условия для социального дистанцирования сотрудников и посетителей. Кроме того, введены ограничения на количество пассажиров в машинах.
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