Школьникам могут продлить учебу на лето

Если ситуация с коронавирусом не улучшится, учебный год может продлиться дольше Фото: Илья Московец © URA.RU

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Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«У нас есть задача максимально, в установленные сроки, завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением [коронавирусной] инфекции», — цитирует Глушко RNS . Он также отметил, что министерство стремится предпринять все меры, что бы школьникам не пришлось учиться в летний период — не продолжать учебу в начале лета и не начинать новый учебный год раньше.

На данном этапе главная задача министерства просвещения — создать технические условия для получения образовательного контента в дистанционном режиме. Это необходимо для того, чтобы завершить программу обучения до начала каникул. Как уточнил Глушко, ученики школ и колледжей должны возобновить дистанционное обучение со следующей недели.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, занимавший ранее должность ректора Тюменского государственного университета, порекомендовал вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля.