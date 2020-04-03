Школьникам могут продлить учебу на лето

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
Если ситуация с коронавирусом не улучшится, учебный год может продлиться дольшеФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«У нас есть задача максимально, в установленные сроки, завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением [коронавирусной] инфекции», — цитирует Глушко RNS. Он также отметил, что министерство стремится предпринять все меры, что бы школьникам не пришлось учиться в летний период — не продолжать учебу в начале лета и не начинать новый учебный год раньше.

На данном этапе главная задача министерства просвещения — создать технические условия для получения образовательного контента в дистанционном режиме. Это необходимо для того, чтобы завершить программу обучения до начала каникул. Как уточнил Глушко, ученики школ и колледжей должны возобновить дистанционное обучение со следующей недели.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, занимавший ранее должность ректора Тюменского государственного университета, порекомендовал вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...