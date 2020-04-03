Школьникам могут продлить учебу на лето

Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
«У нас есть задача максимально, в установленные сроки, завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением [коронавирусной] инфекции», — цитирует Глушко
На данном этапе главная задача министерства просвещения — создать технические условия для получения образовательного контента в дистанционном режиме. Это необходимо для того, чтобы завершить программу обучения до начала каникул. Как уточнил Глушко, ученики школ и колледжей должны возобновить дистанционное обучение со следующей недели.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, занимавший ранее должность ректора Тюменского государственного университета, порекомендовал вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля.
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