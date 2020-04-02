Российским вузам рекомендовано возобновить дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Фальков также напомнил, что в период пандемии коронавируса необходимо минимизировать социальные контакты. «Прошу преподавателей и студентов соблюдать режим самоизоляции», — цитирует ТАСС министра.
Ранее Фальков заявил, что вступительные экзамены в университеты из-за угрозы распространения коронавируса будут перенесены, напоминает
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение.
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