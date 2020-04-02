Российским вузам рекомендовано возобновить дистанционное обучение

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Минобрнауки РФ перенесло сроки подачи документов в вузыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Фальков также напомнил, что в период пандемии коронавируса необходимо минимизировать социальные контакты. «Прошу преподавателей и студентов соблюдать режим самоизоляции», — цитирует ТАСС министра.

Ранее Фальков заявил, что вступительные экзамены в университеты из-за угрозы распространения коронавируса будут перенесены, напоминает News.Ru. Подать документы для поступления в вуз в этом году выпускники школ смогут до 10 августа.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение.

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