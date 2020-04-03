В полицию пожаловались на помощника челябинского депутата за публикацию адреса больной коронавирусом

Жительница Златоуста, заразившаяся коронавирусом, написала заявление в полицию с требованием завести дело о незаконной публикации ее персональных данных. Силовики проводят проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В полиции зарегистрировано сообщение о публикации персональных данных. В рамках административного производства проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение», — сказали в полицейском главке.
Жительница Златоуста Наталья Б. вместе с соседкой прилетела из Таиланда на прошлой неделе. Несколько дней они провела дома, неоднократно выходя в магазины. Анализы на коронавирус у Натальи Б. дали положительный результат.
Когда соседи увидели, как ее выводят из подъезда медики в защитных костюмах, один из них, Илья Михайлов, написал объявление на подъезде с просьбой к соседям обратиться к врачу для тестирования на коронавирус. Он указал номер квартиры заболевшей. Затем объявление, а также имя, фамилия и адрес женщины стали публиковать местные паблики в соцсетях. В адрес заболевшей даже стали поступать угрозы.
Михайлов оказался помощником депутата Заксобрания области от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой. «Мой помощник не размещал персональные данные женщины, больной коронавирусом в соцсетях. Более того, я готовлю заявление о несоблюдении санитарного режима женщинами, которые вернулись из Таиланда. Они контактировали с людьми. И в числе контактов указали не всех людей. У Натальи Б. заболевание проходит бессимптомно. Видимо, ее дезинформирует адвокат, что она здорова, поэтому женщина раздувает шумиху, что ее якобы держат без причины, и пишет жалобы на всех», — полагает депутат.
В мэрии Златоуста дали понять, что активность Михайлова, поднявшего шумиху, могла быть связана с подготовкой к осенним выборам в ЗСО. «Ситуация в городе под контролем. Будем пресекать любые попытки хайповать и грязными методами зарабатывать очки перед выборами», — сказал помощник главы Алексей Коновалов.
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