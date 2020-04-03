Подтверждения или опровержения диагнозов ждут жители седьмого муниципалитета Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть из 23 болеющих коронавирусом жителей Челябинской области, чей диагноз подтвердил новосибирский центр «Вектор», проживает в Челябинске. На втором месте по числу зараженных — отдаленный Кизильский район. Третье место разделили Магнитогорск и Брединский район, сообщили URA.RU в минздраве области.

Еще по одному больному выявлено в городах Златоусте и Миассе. Жители Кизильского района, предположительно, обязаны своим недугом земляку, вернувшемуся из Дубая через Уфу и проигнорировавшему требование соблюдать самоизоляцию. Сам мужчина чувствует себя хорошо, но у его родственницы диагностирована пневмония. Также заразилась фельдшер, которая брала у него анализы. Сейчас мужчине грозит уголовное дело. В Бредах болеет супружеская пара врачей, побывавшая в Эмиратах.

У большинства болезнь протекает в легкой форме. Семеро не имеют клинических проявлений, у одного пациента диагностирована пневмония в легкой форме. Однако пневмонией средней тяжести болеют трое южноуральцев с условно подтвержденными диагнозами. Заключения «Вектора» ждут двое челябинцев, магнитогорец и два жителя Верхнеуральского района. Если диагноз подтвердится, то на карте распространения инфекции появится седьмой муниципалитет.

Решением губернатора области Алексея Текслера режим полной самоизоляции в регионе продлен до 19 апреля. Также власти обозначили срок, когда карантин и связанные с ним ограничения могут быть отменены.