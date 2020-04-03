Весь транспорт на въезде в ХМАО будут останавливать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Югры выделило шесть миллионов рублей из резервного фонда на обустройство контрольно-пропускных пунктов на всех федеральных трассах при въезде в регион. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Они выделяются <…> на финансирование организации деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании правительства.

Таких пунктов будет пять на территории Югры. Их планируется создать на 571-м километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск», 437-м километре трассы регионального значения «Югра» на участке «Югорск — Таежный», 50-м километре дороги «Нижневартовск — Стрежевой», 27-м километре дороги «Иртыш», а также 175-м километре магистрали «Сургут — Ноябрьск». Там будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и медики. «Югорчане с подозрением на наличие заболевания с контрольно-пропускных пунктов будут доставляться в медицинские организации для лабораторного исследования», — сообщили в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим обязательной самоизоляции. Это означает, что покидать дома югорчане могут лишь для поездок на работу, пополнения запаса медикаментов и продуктов питания, выгула домашних животных или выкидывания мусора.