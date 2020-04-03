Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против выплат для россиян из федерального бюджета в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, для бюджета регионов это тоже неподъемно.
«Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения», — заявил Собянин в интервью «Первому каналу».
В данной ситуации бизнес в России обязан поддержать своих сотрудников, временно оставшихся без работы, приводит его слова телеканал 360. Государству же, как отмечает Собянин, необходимо в первую очередь помочь отраслям, которые наиболее пострадали от ситуации с коронавирусом, в частности секторам торговли, гостиничного бизнеса и организациям сферы услуг.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о продлении режима нерабочих дней в стране до 30 апреля. Многие регионы ввели всеобщий режим самоизоляции. В этот период жителям России запрещено без появляться на улице без веского повода, отмечает «Национальная служба новостей».
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