В Курганской области продлили карантин из-за коронавируса

Вадим Шумков еще на неделю продлил режим самоизоляции в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Вадим Шумков еще на неделю продлил режим самоизоляции в Курганской области. Об этом он заявил в своем аккаунте в «ВКонтакте» в посте о втором случае заражения коронавирусом в регионе.

«Режим самоизоляции в Курганской области будет продлен еще на неделю… Не стоит недооценивать опасность. Нам нельзя повторить американский или итальянский сценарии. Объявленное количество выходных дней — это серьезная проблема для людей и для экономики. Но отмена карантина и самоизоляции — угроза для жизни и здоровья. Если мы все сделаем правильно, то возможно, выходные дни будут сокращены», — написал Шумков.

Режим самоизоляции был введен в Курганской области с 1 по 5 апреля включительно. Новый срок его окончания — 12 апреля. В режиме самоизоляции выходить на улицу можно только за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с домашними животными (на расстоянии до 100 метров от дома). Предприятия, которые продолжают работу, обязаны проверять температуру у сотрудников и ввести режим дезинфекции.

Вечером 3 апреля Вадим Шумков сообщил о втором случае заражения коронавирусом в регионе. Такой диагноз поставили молодой жительнице Москвы, которая прилетела в Курган к родственникам. Девушка находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает в легкой форме. Медики обследуют около 100 человек, которые с ней контактировали. Первый случай COVID-19 в Зауралье зафиксирован 21 марта. Заболевшая девочка вернулась из Испании. Сейчас она уже выздоровела и выписана из больницы.