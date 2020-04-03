Михаил Мишустин подписал соответствующий указ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство России освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) медицинские товары и лекарства, ввезенные в страну с 16 марта. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее по этому вопросу в правительство обращался полпред УрФО Николай Цуканов, когда у уральского мецената Игоря Алтушкина возникли проблемы при ввозе в страну медтехники и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

«Я подписал постановление правительства об освобождении от уплаты НДС на ввоз лекарств и медицинских товаров в Россию. В том случае, если предприниматели безвозмездно передают их больницам, которые помогают пациентам с коронавирусом», — заявил Мишустин на совместном заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

В частности, налогом не будут облагаться импортные тест-системы, защитные маски и костюмы, установки для очистки воздуха и бесконтактные термометры, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и лекарства, которые применяются для лечения коронавируса. Также от НДС освободят медицинские товары и препараты, ввезенные в Россию с 16 марта. Данные послабления также коснутся импорта товаров первой необходимости.

Председатель российского правительства подчеркнул, что бизнесмены жертвуют собственные средства на борьбу с коронавирусом, о чем ему постоянно докладывают главы регионов. «Эти деньги должны идти по назначению и целиком использоваться для закупки медоборудования или лекарств, а не изыматься государством в виде налогов и таможенных пошлин», — уточнил Мишустин.

Ранее поставка на Урал 20 аппаратов ИВЛ, которую планировал организовать Алтушкин, оказалась под угрозой. Аппараты, лицензированные для Европы, не имеют необходимых в России разрешений, для их оформления в Росздравнадзоре потребуется около полугода. Техника предназначалась для безвозмездной передачи правительствам Свердловской и Челябинской области. Также Алтушкин организовал поставку на Урал 19 тонн медицинских перчаток, защитных средств и систем защиты на общую сумму в 1 млн долларов. За таможенное оформление груза потребовали заплатить 20% НДС и около 10% таможенной пошлины (всего около 300 тысяч долларов). Вопрос удалось решить после вмешательства уральского полпреда Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.