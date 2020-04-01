Игорь Алтушкин выделил более миллиона долларов на покупку медикаментов для больниц региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Партия из 19 тонн медицинских перчаток, защитных средств и систем защиты, которую заказал уральский меценат, владелец РМК Игорь Алтушкин для помощи больницам и общественным организациям, оказалась под угрозой из-за позиции таможни, сообщил источник URA.RU. Вопрос удалось решить после вмешательства уральского полпреда Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

За таможенное оформление более чем 10 миллионов масок, очков, халатов, перчаток таможенники потребовали заплатить 20% НДС и около 10% таможенной пошлины на общую сумму около 300 тысяч долларов. При этом меценат потратил на закупку продукции в Китае около миллиона долларов, уточняет собеседник агентства.

По его информации, Игорь Алтушкин объяснил, что продукция является гуманитарной помощью и не предназначена для продажи, но не нашел понимания представителями таможни. Из-за этого он обратился за помощью к Цуканову и Куйвашеву.

Начальник департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства Лариса Полякова подтвердила, что Николай Цуканов подключился к решению проблемы. «Игорь Алтушкин обозначил проблему [с таможней], в обычной ситуации такой груз действительно должен облагаться налогом, но мы понимаем, насколько это жизненно необходимый груз. Николай Цуканов переговорил с главой ФТС России Владимиром Булавиным и представителями правительства РФ. Поэтому в ближайшее время эта проблема будет решена», — сообщила URA.RU Полякова.

Она отметила, что Николай Цуканов передает слова благодарности всем медикам и волонтерам, которые борются с коронавирусной инфекцией, и тем бизнесменам, кто подключается и помогает своим городам и предприятиям.

Представитель РМК заявил, что компания продолжит поставки средств защиты в регион. «Нынешний груз — не единственный, который мы планируем доставить. В разработке находятся поставки других необходимых материалов и оборудования. Если мы сейчас сможем организационно наладить все процедуры, гуманитарный груз на Урал будет приходить оперативно, и мы сможем оказать людям необходимую помощь. Благодарим полпредство и правительство региона за поддержку и содействие в этом вопросе», — сообщил URA.RU официальный представитель РМК.

URA.RU направило запрос в Уральское таможенное управление, на момент публикации ответ не получен.