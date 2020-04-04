Уральский миллиардер из списка Forbes сравнил самоизолированных с уволенными

Игорь Рыбаков предложил правительству «залить страну наличностью» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вынужденные оплачиваемые выходные, продлённые президентом РФ Владимиров Путиным, обернутся тем, что малый и средний бизнес обанкротятся, так как у них нет средств на «такой отдых», считает уроженец Магнитогорска, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков. На своем YouTube-канале уральский промышленник заявил, что сотрудники, которых отправили на самоизоляцию, могут считать себя уволенными.

«У нас реагирование на кризис следующее: „Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлем прокуратуру!“» — отмечает бизнесмен. Он предположил, что если сейчас не оказать помощь бизнесу, то внутренний валовый продукт (ВВП) окажется на уровне 2000-х годов, а падение доходов домохозяйств сократиться на 20-25%. «Нужно [бизнесмену] принимать решения по тотальному сокращению затрат, которые будут коррелировать с выручкой, которую получает твое предприятие. Если выручка упала в два раза, значит, либо ты людей в два раза сокращаешь, либо ты им в два раза сокращаешь зарплату», — приводит законы бизнеса Рыбаков.

По мнению миллиардера, правительство на сохранение рабочих мест должно выделить не менее 10 триллионов рублей, а также ввести для бизнеса налоговые каникулы. Предприниматель напомнил, что финансовый резерв — Фонд национального благосостояния составляет 11 триллионов рублей, кроме того, в стране накопились валютные резервы. Пришло время использовать эти накопления. «Если мы не зальем сейчас наличностью страну, посадим страну в экономическую ситуацию и социальную в начало этого века», — заявил Рыбаков, уточнив, что в то время был разгул организованной преступности, который шантажировал бизнес.

Рыбаков напомнил, что США решили потратить 12% от ВВП (2,7 трлн долларов), а Россия — пока только 2% (1,4 трлн рублей).