Минфин продал валюту из ФНБ на 1,5 трлн рублей, чтобы выкупить акции Сбербанка у ЦБ

Для покупки Сбербанка правительство продает валюту из Фонда национального благосостояния Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерство финансов продало валюты на 1,5 трлн рублей для приобретения контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Продажа резервов иностранной валюты прошла в марте.

Как сообщается на сайте министерства, из ФНБ конвертировали 8,7 млрд долларов, 7,9 млрд евро и 1,6 млрд фунтов стерлингов. В середине марта в Минфине заявили, что после зачисления в фонд дополнительных нефтегазовых доходов за 2019, накопления достигли рекордных 12,2 трлн рублей. Как пишут «Ведомости», после этого заявления началась продажа валютных резервов для покупки акций самого крупного банка страны. Издание напоминает, что в феврале в правительстве заявили о намерении выкупить контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ. Общая сумма сделки оценивается в 2,5 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов предупреждал, что акции будут выкуплены поэтапно и по рыночной стоимости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк откажется от своих активов, если правительство купит их по рыночной цене. Позже стало известно, что ЦБ в качестве дохода от продажи возьмет себе 700 млрд рублей, а остальные деньги пойдут в казну.

Ранее эксперты рассказали URA.RU, что получив контроль над Сбербанком, правительство получит дополнительные источники доходов для программ развития, при этом смена собственника никак не отразится на текущих вкладах клиентов банка.