Рейтинг Путина вырос после обращения к россиянам о мерах правительства из-за коронавируса

Россияне стали больше доверять Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уровень одобрения россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента страны растет.Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) привели данные соцопросов, которые зафиксировали, всплеск доверия к главе государства после его обращения к нации 2 февраля из-за распространения коронавируса в стране.

Социологи отмечают, что рейтинг Путина повысился после того, как 2 апреля он во второй раз обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии COVID-19. В ВЦИОМ отметили, что после этого выступления рейтинг доверия Путину достиг 74%, хотя еще неделю до этого, он повышался с 67% до 71,1%, пишет « Коммерсант ». Количество респондентов, негативно оценивающих работу президента, с 22 по 29 марта упало — с 26% до 22%. Число тех, кто доверяет президенту, выросло с 56% до 62%.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с изданием отметил, что россияне позитивно оценили объявленные президентом меры противодействия пандемии и поддержки населения. «Cейчас начинает проявляться традиционный для российских кризисов эффект сплочения колеблющейся части общества вокруг Владимира Путина и власти в целом», — добавил политолог Александр Пожалов.

В ФОМ заявляют, что на 29 марта «скорее доверяли» Путина 62% опрошенных россиян (на 22 число таких было 56%), «не доверяли» 28% (против 35%). Работу Путина как «хорошую» оценили 64% (60% неделей ранее), как «плохую» — 22% (26% по данным на 22 мата).

«Дальше очень многое будет зависеть от продолжительности эпидемического кризиса и от его социально-экономических последствий», — считает политолог Дмитрий Бадовский.

25 марта Путин в своем первом обращении к россиянам призвал сделать нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля в связи с распространением коронавируса, а уже 2 апреля он продлил нерабочие дни до конца месяца.