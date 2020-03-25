Из-за коронавируса авиаперевозки в России могут полностью прекратиться к апрелю

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Аэропорт
Авиакомпании могут почти полностью лишиться пассажиров в апрелеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Авиаперевозки в России могут почти полностью прекратиться уже в апреле из-за коронавируса. Такой прогноз делают в Международной ассоциации аэропортов.

«В апреле авиаперевозки могут почти полностью остановиться», — пишет telegram-канал ассоциации. Аналитики прогнозируют, что по итогам марта российские аэропорты и авиакомпании потеряют 60% пассажиров по сравнению с 2019 годом, пишет RNS.

По данным специалистов, темпы падения числа авиаперелетов в России отстают от европейских на неделю. По итогам 2020 года в организации прогнозируют потерю более 90 млн пассажиров. Падение потока в апреле и мае грозит прекращением перевозок, отмечают в пресс-службе ассоциации.

Ранее из-за пандемии коронавируса в России ограничили авиасообщение со всеми странами. Чтобы поддержать пассажиропоток, авиакомпании начали снижать стоимость внутренних перелетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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