В Забайкальском крае выявлен первый случай коронавируса

Анализы на коронавирус взяты также у членов семьи заболевшей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Забайкалье зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкальского края», — говорится в сообщении. Уточняется, что положительный результат на наличие вируса пришел 4 апреля.

Ранее жительница Забайкалья вернулась в родной город авиарейсом из Москвы. После прибытия в Читу женщина строго соблюдала режим самоизоляции и находилась дома с семьей. Позже она обратилась за медицинской помощью — анализ выявил наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением. Также медики следят за состоянием пассажиров рейса, на котором она прилетела из столицы. Анализы на наличие коронавируса также взяты у двоих родственников заболевшей.

В Забайкалье с 31 марта действует режим полной самоизоляции из-за пандемии. Также до 6 апреля в регионе действует запрет на розничную продажу алкоголя.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в России зафиксировано 4149 больных коронавирусом. За последние сутки в стране был выявлен 601 новый случай заражения. Наибольшее число заболевших — в Москве. Однако во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в России пик коронавируса еще впереди, передает RNS .