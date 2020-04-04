Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам в Instagram

О состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет точных сведений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Впервые за время болезни актриса Анастасия Заворотнюк отреагировала на комментарии своих подписчиков в Instagram. Однако неизвестно, кто публиковал ответы со страницы Заворотнюк — сама актриса или ее близкие.

Накануне Заворотнюк исполнилось 49 лет. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились 3 апреля в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья актрисы. Ответная благодарность со страницы Заворотнюк указана к поздравлениям певцов Димы Билана и Дениса Клявера, исполнительницы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогера Лены Лениной.

Кроме того, на странице, созданной в поддержку актрисы ее родными, опубликован комментарий от имени самой Заворотнюк. «Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала артистка в ответ на поздравления Инны Михайловой, жены певца Стаса Михайлова.

Также опубликовала поздравление в своем профиле в Instagram дочь актрисы Анна, передает агентство Nation News. «Мы очень ее [Анастасию Заворотнюк] любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала девушка.

В августе 2019 года появилась информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, она страдает от рака головного мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. По сообщениям некоторых СМИ, в январе актрису выписали из больницы. Как рассказала дочь Анастасии Заворотнюк, семья артистки борется за ее выздоровление.