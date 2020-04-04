03 апреля 2020

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам в Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
О состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет точных сведенийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Впервые за время болезни актриса Анастасия Заворотнюк отреагировала на комментарии своих подписчиков в Instagram. Однако неизвестно, кто публиковал ответы со страницы Заворотнюк — сама актриса или ее близкие.

Накануне Заворотнюк исполнилось 49 лет. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились 3 апреля в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья актрисы. Ответная благодарность со страницы Заворотнюк указана к поздравлениям певцов Димы Билана и Дениса Клявера, исполнительницы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогера Лены Лениной.

Кроме того, на странице, созданной в поддержку актрисы ее родными, опубликован комментарий от имени самой Заворотнюк. «Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала артистка в ответ на поздравления Инны Михайловой, жены певца Стаса Михайлова.

Также опубликовала поздравление в своем профиле в Instagram дочь актрисы Анна, передает агентство Nation News. «Мы очень ее [Анастасию Заворотнюк] любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо», — написала девушка.

В августе 2019 года появилась информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, она страдает от рака головного мозга. В середине октября семья Заворотнюк подтвердила, что актриса проходит курс лечения в реабилитационном центре. По сообщениям некоторых СМИ, в январе актрису выписали из больницы. Как рассказала дочь Анастасии Заворотнюк, семья артистки борется за ее выздоровление.

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#Repost @podderzhka_azavorotnyuk with @make_repost ??? Сегодняшний день - очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! ??? Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники - и мы безмерно благодарны за такое внимание! ????????????Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! ???? Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник - для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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