03 апреля 2020

В Москве выявлено 434 новых случая коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус нашли у более трех тысяч москвичейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве выявили 434 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«4 апреля — выявлено 3357 случаев заболевания в Москве», — говорится в сообщении на сайте. Днем ранее болезнь была подтверждена у 2923 жителей столицы. Еще 168 человек вылечились, 24 — скончались.

Всего в мире коронавирусом больны более миллиона человек, погибли около 59 тысяч, вылечились — почти 229 тысяч зараженных. В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 4 149 случаев заражения, 34 жертвы и 281 выздоровевший.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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