В Москве выявлено 434 новых случая коронавируса

Коронавирус нашли у более трех тысяч москвичей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве выявили 434 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«4 апреля — выявлено 3357 случаев заболевания в Москве», — говорится в сообщении на сайте. Днем ранее болезнь была подтверждена у 2923 жителей столицы. Еще 168 человек вылечились, 24 — скончались.

Всего в мире коронавирусом больны более миллиона человек, погибли около 59 тысяч, вылечились — почти 229 тысяч зараженных. В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 4 149 случаев заражения, 34 жертвы и 281 выздоровевший.