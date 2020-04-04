Коронавирус не отстанет от жителей планеты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 апреля, — 115-й день с момента обнаружения коронавируса и 25-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайта стопкоронавирус.рф, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в один миллион, сейчас их — 1 099 623 (за ночь + 64 216), вылечились 228 923 заболевших (+184), погибли 59 168 человек (+ 4 694).

Лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом по-прежнему занимает США. Там выявлено 277 161 (+4 547) случаев заражения, погибли 7 392 (+404) человек. Затем следует Италия, однако с вечера 3 апреля статистика по коронавирусу здесь не изменилась: 119 827 случаев заражения и 14 681 погибших. В Испании 119 199 (+1489) заражений и 11 198 (+189) умерших из-за инфекции, далее следуют Германия — 91159 и Китай — 82871 (+12).

Сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России может пойти по германскому сценарию , рассказал URA.RU доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он отметил, что в ФРГ зарегистрирован низкий уровень смертности от инфекции. По предположению специалиста, в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в западноевропейских странах. «Однако сейчас мы находимся в начале эпидемии, поэтому рост заболеваемости будет продолжаться», — заявил Альштейн.

Коронавирус в России

В России на данный момент зафиксировано 3 814 подтвержденных случаев болезни. Всего под подозрением на коронавирус находятся 4 150 человек. 301 человек излечились от болезни и 35 погибли. Впервые в стране была зафиксирована смерть молодого человека с COVID-19 — у 34-летнего москвича было много сопутствующих диагнозов (хронический бронхит, заболевания сердца и поджелудочной железы).

Российские ученые обещают, что выявлять коронавирус теперь будут быстрее. Совместно с японскими коллегами они изобрели экспресс-системы диагностики, которые выдают результат спустя 30 минут после загрузки данных.

Оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, в свою очередь, принял решение временно приостановить международные авиарейсы по вывозу россиян из других стран, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заболевания коронавирусом. Оставшимся за границей соотечественникам пообещали материальную и юридическую помощь.

Внутри РФ премьер Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) медицинских товаров и лекарств, ввезенных в страну с 16 марта. Для бесперебойного обеспечения медикаментами во время карантина глава государства Владимир Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн.

Россиянам на период эпидемии коронавируса разрешили оформлять ОСАГО без диагностики автомобилей. Однако после снятия ограничений водители все равно должны будут пройти техосмотр и предоставить диагностические карты страховщику. уточнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минкомсвязи рекомендовало интернет-компаниям снизить качество видеоизображения и отказаться от автовоспроизведения. В министерстве выразили опасения, что рост трафика во время самоизоляции россиян уронит сети.

На фоне предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом вырос рейтинг президента РФ Владимира Путина. Социологи отмечают, что рейтинг российского лидера увеличился до 74% сразу после того, как 2 апреля он во второй раз обратился к гражданам России и заявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.

Какая ситуация в мире?

Россия помогает Сербии в борьбе с коронавирусом. В страну отправились военные специалисты, они также доставили медоборудование и спецтехнику. Первый российский борт встречали сербские премьер-министр Ана Брнабич и глава Минобороны Александр Вулин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет носить медицинскую маску для защиты от коронавирусной инфекции, так как это не соответствует его статусу лидера США.

В Индии новорожденным близнецам дали имена Ковид и Корона . Родители мальчика и девочки, назвавшие их в честь смертельного вируса, заявили, что имена детей будут служить напоминанием о трудностях, через которые им пришлось пройти.

Что будет дальше?

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что использование самодельных масок не гарантирует защиту от коронавируса. Он отметил, что подавляющее большинство населения Земли не может носить их правильно, а потому подвергает себя риску заражения.

Между тем о повсеместном заражении людей коронавирусом заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. Он считает, что 70% населения планеты переболеют этой инфекцией. «Этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет», — отметил вирусолог. По его словам, со временем человеческий организм сможет адаптироваться к COVID-19 так же, как когда-то адаптировался к гриппу и аденовирусу.