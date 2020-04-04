Сейчас школьники находятся на трехнедельных каникулах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В некоторых российских школах могут продлить учебный год до 8 июня, когда выпускники начнут сдавать первые экзамены. Об этом 4 апреля сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в эфире «Домашнего часа» в группе ведомства во «ВКонтакте».

«Что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена», — сообщил Кравцов. Он добавил, что ведомство будет следить за развитием ситуации.

Вместе с тем повторно могут перенести дату сдачи ЕГЭ, однако пока в ведомстве не приняли окончательное решение. При этом обязательный государственный экзамен (ОГЭ) — его сдают в девятом классе — отменять не будут. Также не будут отменять и Всероссийские проверочные работы, их могут провести уже после завершения учебного года.

Ранее министр образования Валерий Фальков заявил, школьные экзамены в 2020 году отменять не будут. Однако вступительные испытания в вузы придется перенести, напоминает агентство Nation News. До этого из-за угрозы распространения коронавируса в российских школах объявили трехнедельные каникулы, передает Life.ru .