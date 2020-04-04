Кошки начали болеть коронавирусом

Кошки переносят коронавирус также тяжело, как и человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайские ученые обнаружили, что кошки могут болеть коронавирусом. Следы инфекции они зафиксировали в крови бродячих животных в Ухане.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя», — цитирует публикацию ученых агентство Nation News. По словам исследователей, такое может происходить и в других странах, охваченных коронавирусом.

В рамках исследования ученые взяли анализ у 100 домашних и бродячих кошек из Уханя, где впервые в конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка COVID-19. После изучения биоматериалов у 15% животных были выявлены антитела, уничтожающие клетки инфекции, что свидетельствует о заражении.

Помимо этого исследователи выяснили, что коронавирус может передаваться от животного к животному. При этом кошки переносят инфекцию также тяжело, как и человек.